15 fumetti da aspettare nel 2021

Leggi su wired

(Di sabato 2 gennaio 2021) Il 2020 è stato un buon anno – almeno per i. Certo, Covid-19 ha fatto saltare sia l’edizione in presenza di Lucca Comics & Games, costringendo la più grande fiera italiana del fumetto a cambiare pelle in corsa tramutandosi in Lucca Changes, sia numerose altre manifestazioni di settore in Italia e Oltreoceano, ma questo non ha fermato gli editori italiani che hanno portato alle stampe moltissimi volumi interessanti, di autori italiani e stranieri (qui i migliori del 2020). Anche ilsi preannuncia un anno caldo, anzi caldissimo. Sono già stati annunciati moltiin uscita che arricchiranno le librerie domestiche. Ecco allora i 15 titoli da attendere con impazienza nel. Ce n’è per tutti i gusti: western comici, manga slice of life, biografie disegnate (divenute così popolari da costituire ormai ...