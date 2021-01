Tour de Ski 2021 | Federico Pellegrino | “In finale ho cercato di controllare le code Spero di aver regalato un sorriso a tutti noi italiani”

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Pomeriggio felice, quello didopo la vittoria nella sprint a tecnica libera della Val Mustair, evento inaugurale delde Ski. Il poliziotto di Nus si è lasciato alle spalle il russo Alexander Bolshunov, allo stato attuale delle cose suo principale rivale nella corsa alla Coppa del Mondo di specialità. Queste le parole del vincitore di oggi: “Ho sfruttato quarti die semiper mettere a puntino la tattica migliore. Volevo evitare di rimanere chiuso nella morsa di russi e francesi. Ho visto che c’erano le condizioni per arrivare alla volata conclusiva davanti ae rimanere davanti. La neve era lentissima, inoltre si è messo a nevicare durante le qualificazioni, e ciò ha ulteriormente rallentato la scorrevolezza degli sci. In ...

repubblica : Sci di fondo, Tour de Ski: Pellegrino vince la sprint - SkySport : ULTIM’ORA SCI DI FONDO ? TOUR DE SKI, PELLEGRINO VINCE LO SPRINT TL VAL MUESTAIR. DIETRO L’AZZURRO BOLSHUNOV (RUS)… - Coninews : ?? CHE FORZA CHICCO ?? Il 2021 di Federico #Pellegrino parte con una splendida vittoria nella sprint tl in Val Müsta… - IFlck : RT @repubblica: Sci di fondo, Tour de Ski: Pellegrino vince la sprint - AnnaNigra : RT @ustampavda: Un grande inizio 2021 per Federico Pellegrino che vince la prima tappa del Tour de Ski. I complimenti del Governo regionale… -

Ultime Notizie dalla rete : Tour Ski

VAL MUSTAIR (Svizzera) – Terza vittoria consecutiva su quattro sprint stagionali per Federico Pellegrino, che comincia nel modo migliore il Tour de Ski, iniziato sulla pista di Val Mustair. Il trenten ...Il Tour de Ski 2021 continuerà nella giornata di domani. Sarà possibile vedere le gare in diretta tv sui canali di Eurosport e su RaiSport e in diretta streaming su Eurosport Player, RaiPlay e DAZN, o ...