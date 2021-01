Spear phishing: la truffa che affligge l’editoria (Di venerdì 1 gennaio 2021) Hacker, furto di manoscritti, false identità e piste d’indagine da Londra a Melbourne che si chiudono in vicoli ciechi. Sembra di assistere alla sceneggiatura di un nuovo thriller hollywoodiano che sbancherà al botteghino, ma le cose non stanno così. Nessuno sa ancora chi sia a muovere le fila della storia e a quale scopo, ma Leggi su periodicodaily (Di venerdì 1 gennaio 2021) Hacker, furto di manoscritti, false identità e piste d’indagine da Londra a Melbourne che si chiudono in vicoli ciechi. Sembra di assistere alla sceneggiatura di un nuovo thriller hollywoodiano che sbancherà al botteghino, ma le cose non stanno così. Nessuno sa ancora chi sia a muovere le fila della storia e a quale scopo, ma

CyberSecHub0 : RT @nuviasitalia: Vuoi scoprire le best practice per difenderti dagli attacchi di spear-phishing? Clicca sul link sotto e scarica il report… - nuviasitalia : Vuoi scoprire le best practice per difenderti dagli attacchi di spear-phishing? Clicca sul link sotto e scarica il… - Fulvio_Fabi : L'anno prossimo gli esperti di WatchGuard prevedono che l'automazione aiuterà i cyber criminali a lanciare attacchi… - watchguarditaly : L'anno prossimo i nostri esperti prevedono che l'automazione aiuterà i cyber criminali a lanciare attacchi di spear… - PCSGroup_ : L'anno prossimo gli esperti di WatchGuard prevedono che l'automazione aiuterà i cyber criminali a lanciare attacchi… -

Ultime Notizie dalla rete : Spear phishing Coronavirus, nuovo attacco spear phishing per rubare dati personali: i dettagli Cyber Security 360 Bitdefender, uno sguardo al panorama delle minacce informatiche per il 2021

Mentre il 2020 sta giungendo al termine, Bitdefender sta già studiando ciò che accadrà l’anno prossimo e predisponendo le difese necessarie. Ecco una breve lista di ciò che i ricercatori di Bitdefende ...

Lo sguardo di Bitdefender sulle minacce informatiche del 2021

Bitdefender elenca le minacce alla sicurezza informatica che i suoi ricercatori si aspettano caratterizzeranno i prossimi dodici mesi ...

Mentre il 2020 sta giungendo al termine, Bitdefender sta già studiando ciò che accadrà l’anno prossimo e predisponendo le difese necessarie. Ecco una breve lista di ciò che i ricercatori di Bitdefende ...Bitdefender elenca le minacce alla sicurezza informatica che i suoi ricercatori si aspettano caratterizzeranno i prossimi dodici mesi ...