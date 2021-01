Palermo: maggioranza in crisi al Comune, assessore Catania si autosospende (Di venerdì 1 gennaio 2021) Palermo, 1 dic. (Adnkronos) – maggioranza in crisi al Comune di Palermo. L’assessore alla Mobilità Giusto Catania, di Sinistra Comune, nel corso di una conferenza stampa ha annunciato di essersi autosospeso dall’incarico. Almeno fino al 9 gennaio quando ci sarà una assemblea per decidere se proseguire l’esperienza di governo a Palazzo delle Aquile. A fare scoppiare la crisi è stato lo stop, con il voto di bilancio, ai fondi del tram. “Ieri abbiamo fatto una riunione di Sinistra Comune e mi sono autosospeso dalla giunta, abbiamo rimesso tutto all’assemblea del 9 gennaio”, ha annunciato Giusto Catania. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 1 gennaio 2021), 1 dic. (Adnkronos) –inaldi. L’alla Mobilità Giusto, di Sinistra, nel corso di una conferenza stampa ha annunciato di essersi autosospeso dall’incarico. Almeno fino al 9 gennaio quando ci sarà una assemblea per decidere se proseguire l’esperienza di governo a Palazzo delle Aquile. A fare scoppiare laè stato lo stop, con il voto di bilancio, ai fondi del tram. “Ieri abbiamo fatto una riunione di Sinistrae mi sono autosospeso dalla giunta, abbiamo rimesso tutto all’assemblea del 9 gennaio”, ha annunciato Giusto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Palermo, 1 dic. (Adnkronos) – Maggioranza in crisi al Comune di Palermo. L’assessore alla Mobilità Giusto Catania, di Sinistra Comune, nel corso di una conferenza stampa ha annunciato di essersi autos ...

Su fondi europei e investimenti Conte esce allo scoperto: la banda larga ultra veloce priorità al Mezzogiorno

Ci saranno investimenti «prepotenti» per il Mezzogiorno nel Recovery Plan che il governo intende presentare a Bruxelles a metà febbraio. Tanti progetti «senza precedenti» ha garantito il premier Giuse ...

Palermo, 1 dic. (Adnkronos) – Maggioranza in crisi al Comune di Palermo. L’assessore alla Mobilità Giusto Catania, di Sinistra Comune, nel corso di una conferenza stampa ha annunciato di essersi autos ...Ci saranno investimenti «prepotenti» per il Mezzogiorno nel Recovery Plan che il governo intende presentare a Bruxelles a metà febbraio. Tanti progetti «senza precedenti» ha garantito il premier Giuse ...