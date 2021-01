Neymar, video polemico: "Cena in famiglia con posti alternati, così va bene?" (Di venerdì 1 gennaio 2021) A Natale aveva organizzato, nella sua villa di Mangaratiba , un party con cinquecento invitati, violando il protocollo anti-Covid e provocando aspre reazioni in Brasile . E così Neymar , risentito per ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 1 gennaio 2021) A Natale aveva organizzato, nella sua villa di Mangaratiba , un party con cinquecento invitati, violando il protocollo anti-Covid e provocando aspre reazioni in Brasile . E, risentito per ...

Tennis, Stefanos Tsitsipas come Neymar: organizza una mega-festa a Dubai con tanti invitati, ma non presta molta attenzione alle norme anti Covid-19.

Aperta indagine sulla festa di Capodanno di Neymar

Il Procuratore di Rio de Janeiro ha comunicato di aver avviato un'indagine sull'evento organizzato dal calciatore nella sua villa.

Il Procuratore di Rio de Janeiro ha comunicato di aver avviato un'indagine sull'evento organizzato dal calciatore nella sua villa.