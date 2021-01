NBA 2021: tre multe per la rissa di Mavericks-Hornets (Di venerdì 1 gennaio 2021) Piovono le sanzioni dopo la rissa che, a meno di 3? dalla fine della sfida tra Dallas Mavericks e Charlotte Hornets, ha infiammato il parquet dell’American Airlines Center quando ormai, con gli Hornets avanti 114-93, di pallacanestro da guardare ce n’era ben poca. In particolare, James Johnson, che ha fatto deflagrare l’alterco spingendo di forza (e volontariamente) Cody Martin verso la panchina, ha subito una multa di 40.000 dollari, mentre il suo avversario si è visto sanzionare per 25.000 dollari. Il fratello gemello Caleb, anch’egli intervenuto nella breve rissa, è stato multato per 20.000 dollari. Johnson e Cody Martin, sul campo, erano già stati espulsi a causa della rissa, con giocatori e staff delle due franchigie prontissimi nell’arrivare tra di loro e dividerli, onde evitare ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 gennaio 2021) Piovono le sanzioni dopo lache, a meno di 3? dalla fine della sfida tra Dallase Charlotte, ha infiammato il parquet dell’American Airlines Center quando ormai, con gliavanti 114-93, di pallacanestro da guardare ce n’era ben poca. In particolare, James Johnson, che ha fatto deflagrare l’alterco spingendo di forza (e volontariamente) Cody Martin verso la panchina, ha subito una multa di 40.000 dollari, mentre il suo avversario si è visto sanzionare per 25.000 dollari. Il fratello gemello Caleb, anch’egli intervenuto nella breve, è stato multato per 20.000 dollari. Johnson e Cody Martin, sul campo, erano già stati espulsi a causa della, con giocatori e staff delle due franchigie prontissimi nell’arrivare tra di loro e dividerli, onde evitare ...

OA_Sport : In NBA arrivano le multe per la rissa (senza conseguenze di rilievo per nessuno) scaturita nel finale di Mavericks-… - ewolf5 : RT @ciotol90: Il 2021 si preannuncia già un anno strano ???? Tripla di #bensimmons #NBA #capodanno2020 #OTnba #lagiornatatipo - GruwFrequency : RT @SkySportNBA: NBA, risultati della notte: John Wall torna e Houston vince, primo ko per Orlando #SkyNBA #NBA - GruwFrequency : RT @NBAItalia: ?? BUON ANNO! ?? @NBA vi augura un 2021 felice e ricco di soddisfazioni! - GruwFrequency : RT @rprat75: Ho scritto del gran momento Pacers, di Chicago che vince a Washington senza 4 giocatori, in quarantena, nonostante la storia 4… -

Ultime Notizie dalla rete : NBA 2021 In NBA è già tempo di ricominciare Il Post NBA 2021: tre multe per la rissa di Mavericks-Hornets

Piovono le sanzioni dopo la rissa che, a meno di 3' dalla fine della sfida tra Dallas Mavericks e Charlotte Hornets, ha infiammato il parquet dell'American Airlines Center quando ormai, con gli Hornet ...

Chris Paul: "Dobbiamo continuare così"

Terza vittoria consecutiva per i Suns, al miglior avvio di stagione dal 2009: Chris Paul è soddisfatto ma è già concentrato sulla prossima gara coi Denver Nuggets.

Piovono le sanzioni dopo la rissa che, a meno di 3' dalla fine della sfida tra Dallas Mavericks e Charlotte Hornets, ha infiammato il parquet dell'American Airlines Center quando ormai, con gli Hornet ...Terza vittoria consecutiva per i Suns, al miglior avvio di stagione dal 2009: Chris Paul è soddisfatto ma è già concentrato sulla prossima gara coi Denver Nuggets.