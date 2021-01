Messa di Capodanno 2021 streaming e diretta tv: dove vederla (Di venerdì 1 gennaio 2021) Per ringraziare Dio del nuovo anno, come da tradizione si tiene la Messa di Capodanno. Il 2021 vuole essere un anno di rinascita e ripresa, dopo un 2020 caratterizzato dalla terribile pandemia di Covid che purtroppo ci accompagnerà anche nei prossimi mesi. Purtroppo per la Messa di Capodanno 2021 non ci sarà Papa Francesco a presiedere, perché bloccato da una dolorosa sciatalgia. Ritroveremo il Santo Padre sempre oggi, 1 gennaio 2021, per l’Angelus alle ore 12. Ma dove vedere la Messa di Capodanno 2021 in diretta tv e in streaming? Scopriamolo insieme. In tv In diretta dalle 10 di oggi da San Pietro, Rai 1 e Tv2000 trasmettono la ... Leggi su tpi (Di venerdì 1 gennaio 2021) Per ringraziare Dio del nuovo anno, come da tradizione si tiene ladi. Ilvuole essere un anno di rinascita e ripresa, dopo un 2020 caratterizzato dalla terribile pandemia di Covid che purtroppo ci accompagnerà anche nei prossimi mesi. Purtroppo per ladinon ci sarà Papa Francesco a presiedere, perché bloccato da una dolorosa sciatalgia. Ritroveremo il Santo Padre sempre oggi, 1 gennaio, per l’Angelus alle ore 12. Mavedere ladiintv e in? Scopriamolo insieme. In tv Indalle 10 di oggi da San Pietro, Rai 1 e Tv2000 trasmettono la ...

