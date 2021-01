Mattarella: 'costruire e non cercare vantaggi illusori, 2021 per battere virus e ripartire'/Adnkronos (5) (Di venerdì 1 gennaio 2021) (Adnkronos) - Anche i cittadini, che il Presidente della Repubblica ringrazia in modo "particolarmente intenso dei sacrifici fatti in questi mesi con senso di responsabilità", sono però chiamati a fare la loro parte, mantenendo le "precauzioni raccomandate" e soprattutto fidandosi di quella scienza che "ci offre l'arma più forte, prevalendo su ignoranza e pregiudizi". "Vaccinarsi -avverte il Capo dello Stato- è una scelta di responsabilità, un dovere. Tanto più per chi opera a contatto con i malati e le persone più fragili. Di fronte a una malattia così fortemente contagiosa, che provoca tante morti, è necessario tutelare la propria salute ed è doveroso proteggere quella degli altri, familiari, amici, colleghi". E quando arriverà il suo turno, Mattarella sarà il primo a dare il buon esempio. "Io mi vaccinerò appena possibile, dopo le categorie che, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 1 gennaio 2021) () - Anche i cittadini, che il Presidente della Repubblica ringrazia in modo "particolarmente intenso dei sacrifici fatti in questi mesi con senso di responsabilità", sono però chiamati a fare la loro parte, mantenendo le "precauzioni raccomandate" e soprattutto fidandosi di quella scienza che "ci offre l'arma più forte, prevalendo su ignoranza e pregiudizi". "Vaccinarsi -avverte il Capo dello Stato- è una scelta di responsabilità, un dovere. Tanto più per chi opera a contatto con i malati e le persone più fragili. Di fronte a una malattia così fortemente contagiosa, che provoca tante morti, è necessario tutelare la propria salute ed è doveroso proteggere quella degli altri, familiari, amici, colleghi". E quando arriverà il suo turno,sarà il primo a dare il buon esempio. "Io mi vaccinerò appena possibile, dopo le categorie che, ...

peppeprovenzano : Fiducia nella scienza, riduzione dei divari, istituzioni credibili, capacità di lavorare insieme in Italia e in Eur… - FedericoDinca : Serietà, collaborazione e senso del dovere, per superare paura di questi mesi e aprire porte alla speranza. Il pres… - Mario26775746 : RT @laura_maffi: Mattarella: 'Ora è il tempo dei costruttori' Subito il pensiero mi è andato a Giuseppe Conte, al suo continuo ed incessant… - TV7Benevento : Mattarella: 'costruire e non cercare vantaggi illusori, 2021 per battere virus e ripartire'/Adnkronos (6)... - TV7Benevento : Mattarella: 'costruire e non cercare vantaggi illusori, 2021 per battere virus e ripartire'/Adnkronos (5)... -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella costruire Mattarella: 'costruire e non cercare vantaggi illusori, 2021 per battere virus e ripartire'/Adnkronos (4) Il Tempo Mattarella: 'costruire e non cercare vantaggi illusori, 2021 per battere virus e ripartire'/Adnkronos

Roma, 1 gen. (Adnkronos) - "Il 2021 deve essere l’anno della sconfitta del virus e il primo della ripresa. Decisivi per la rinascita" saranno il vaccino - farlo "è una scelta di responsabilità, un dov ...

Giornata mondiale pace: Mattarella al Papa, serve “maggiore protagonismo delle donne”

"In quanto membri del Consiglio dei Diritti Umani dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, avvertiamo con particolare forza l'impegno nella tutela e promozione dei diritti umani fondamentali, inaliena ...

Roma, 1 gen. (Adnkronos) - "Il 2021 deve essere l’anno della sconfitta del virus e il primo della ripresa. Decisivi per la rinascita" saranno il vaccino - farlo "è una scelta di responsabilità, un dov ..."In quanto membri del Consiglio dei Diritti Umani dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, avvertiamo con particolare forza l'impegno nella tutela e promozione dei diritti umani fondamentali, inaliena ...