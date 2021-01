Jimmy Lai torna in carcere: lo ha deciso la Corte Suprema (Di venerdì 1 gennaio 2021) Jimmy Lai torna in carcere: altro duro colpo dalla democrazia dalla Cina. Ecco quanto deciso calla Corte Suprema di Hong Kong. Jimmy Lai, magnate dei media e attivista pro-democrazia, torna in carcere. Lo ha stabilito la Corte Suprema di Hong Kong andando così oltre la cauzione pagata. In attesa del processo, dunque, il 73enne non L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 1 gennaio 2021)Laiin: altro duro colpo dalla democrazia dalla Cina. Ecco quantocalladi Hong Kong.Lai, magnate dei media e attivista pro-democrazia,in. Lo ha stabilito ladi Hong Kong andando così oltre la cauzione pagata. In attesa del processo, dunque, il 73enne non L'articolo proviene da Inews.it.

Agenzia_Ansa : Il magnate dei media di Hong Kong e attivista pro-democrazia, Jimmy Lai, dovrà tornare in carcere in attesa del pro… - munmun92233852 : RT @Agenzia_Ansa: Il magnate dei media di Hong Kong e attivista pro-democrazia, Jimmy Lai, dovrà tornare in carcere in attesa del processo:… - hachan75976624 : RT @Agenzia_Ansa: Il magnate dei media di Hong Kong e attivista pro-democrazia, Jimmy Lai, dovrà tornare in carcere in attesa del processo:… - carseri : RT @GiulioTerzi: L'attivista di Hong Kong Jimmy Lai torna in carcere - silvano46 : RT @GiulioTerzi: L'attivista di Hong Kong Jimmy Lai torna in carcere -