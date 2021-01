I momenti più trash del 2020! (Di venerdì 1 gennaio 2021) Nonostante un anno che ci ha messo alla prova sotto tutti i punti di vista, che ci ha tenuto lontano dai nostri affetti più cari, ci ha spaventati, resi distanti e fatto sentire spesso soli e spaesati, il trash ci è spesso venuto in soccorso portandoci quella ventata di leggerezza di cui avevamo bisogno. Per questo abbiamo deciso di ripercorrere anche quest’anno i momenti più trash dell’anno, siete pronti? Cominciamo! 1- L’anno si è aperto con Papa Francesco che ha schiaffeggiato la mano di una fedele cinese dopo che lei lo aveva strattonato verso di sé. 2- Indimenticabile il momento più trash del 2020: era l’1 passata quando sul palco del teatro Ariston si è consumato il dramma. Morgan, dopo aver discusso con Bugo, ha cambiato il testo della loro canzone in gara al Festival di Sanremo e Bugo, scosso, ha lasciato il ... Leggi su isaechia (Di venerdì 1 gennaio 2021) Nonostante un anno che ci ha messo alla prova sotto tutti i punti di vista, che ci ha tenuto lontano dai nostri affetti più cari, ci ha spaventati, resi distanti e fatto sentire spesso soli e spaesati, ilci è spesso venuto in soccorso portandoci quella ventata di leggerezza di cui avevamo bisogno. Per questo abbiamo deciso di ripercorrere anche quest’anno ipiùdell’anno, siete pronti? Cominciamo! 1- L’anno si è aperto con Papa Francesco che ha schiaffeggiato la mano di una fedele cinese dopo che lei lo aveva strattonato verso di sé. 2- Indimenticabile il momento piùdel 2020: era l’1 passata quando sul palco del teatro Ariston si è consumato il dramma. Morgan, dopo aver discusso con Bugo, ha cambiato il testo della loro canzone in gara al Festival di Sanremo e Bugo, scosso, ha lasciato il ...

