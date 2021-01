Galatasaray, incidente con un fuoco d’artificio per Elabdellaoui: si teme per gli occhi (Di venerdì 1 gennaio 2021) Il terzino del Galatasaray Omar Elabdellaoui è rimasto ferito nel corso dei festeggiamenti per il Capodanno. La situazione Il terzino del Galatasaray Omar Elabdellaoui è rimasto ferito nel corso dei festeggiamenti per il Capodanno. Il giocatore ha subito un danno agli occhi a causa di un fuoco d’artificio ed è stato immediatamente ricoverato. Nella nota pubblicata dal club turco viene segnalato che Elabdellaoui non è in pericolo di vita ma allo stesso tempo serviranno ulteriori esami per quantificare il danno. Omar Elabdellaoui’nin Sa?l?k Durumu Hakk?nda pic.twitter.com/19skwJPiI0 — Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) December 31, 2020 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 1 gennaio 2021) Il terzino delOmarè rimasto ferito nel corso dei festeggiamenti per il Capodanno. La situazione Il terzino delOmarè rimasto ferito nel corso dei festeggiamenti per il Capodanno. Il giocatore ha subito un danno aglia causa di uned è stato immediatamente ricoverato. Nella nota pubblicata dal club turco viene segnalato chenon è in pericolo di vita ma allo stesso tempo serviranno ulteriori esami per quantificare il danno. Omar’nin Sa?l?k Durumu Hakk?nda pic.twitter.com/19skwJPiI0 —Spor Kulübü (@SK) December 31, 2020 Leggi su Calcionews24.com

