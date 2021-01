Galatasaray | il difensore Elabdellaoui ferito agli occhi da un fuoco d’artificio | rischia la vista

Leggi su giornal

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Una serata di festa per accogliere il nuovo anno si è trasformato in un dramma per Omar, terzino 29enne del, norvegese di origini marne che è statogravementea causa di unmentre era presente nella propria abitazione a festeggiare l’arrivo del 2021. Il danno, seppur non ancora chiaro al 100 % sembra essere piuttosto grave, al punto che non è scongiurato il rischio che possa perdere l. Ilha rivelato che farà ulteriori esami che chiariranno l’effetto di questo sfortunato incidente. Il giocatore è comunque cosciente e nonla vita, nelle scorse ore ha ricevuto la visita del vice presidente del club Abdurrahim ...