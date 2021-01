FC Santa Claus, la squadra di calcio di Babbo Natale! (Di venerdì 1 gennaio 2021) Ci sono molte leggende legate alla sua figura, a seconda del folclore locale, che si sono susseguite nel corso degli anni. Una di queste racconta addirittura che sotto quel vestito rosso e quella folta barba bianca batta il cuore di un grandissimo tifoso. In Finlandia, precisamente a Rovaniemi, esiste infatti il FC Santa Claus Arctic Circle, la squadra di calcio di Babbo Natale! Il FC Santa Claus Rovaniemi è la capitale della Lapponia, famosa per ospitare, dal 1985, la residenza ufficiale di Babbo Natale, situata a pochissima distanza dal circolo polare artico. Ma le attrazioni che ogni anno richiamano qui milioni di turisti sono tantissime altre, come gli allevamenti di renne o le escursioni su slitte trainate da cani ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 1 gennaio 2021) Ci sono molte leggende legate alla sua figura, a seconda del folclore locale, che si sono susseguite nel corso degli anni. Una di queste racconta addirittura che sotto quel vestito rosso e quella folta barba bianca batta il cuore di un grandissimo tifoso. In Finlandia, precisamente a Rovaniemi, esiste infatti il FCArctic Circle, ladidiIl FCRovaniemi è la capitale della Lapponia, famosa per ospitare, dal 1985, la residenza ufficiale diNatale, situata a pochissima distanza dal circolo polare artico. Ma le attrazioni che ogni anno richiamano qui milioni di turisti sono tantissime altre, come gli allevamenti di renne o le escursioni su slitte trainate da cani ...

Ultime Notizie dalla rete : Santa Claus 'Da Santa Claus a San Nicola': magia, speranza e gratitudine nel cortometraggio che omaggia chi nella pandemia non si è mai fermato BariToday Ventisei morti in una casa di cura dopo la visita di "Babbo Natale": era positivo al Covid. Indagini in corso

Si aggrava il bilancio delle vittime nella casa di cura in Belgio dove lo scorso sei dicembre ha fatto visita un uomo vestito da Santa Claus positivo al coronavirus. Sono 26 gli ...

Babbo Natale positivo nella casa di cura, si aggrava il bilancio: 26 anziani morti

Gli anziani morti sono 26, erano 18 appena tre giorni fa. Le persone contagiate sono 125, 85 anziani e 40 lavoratori. Il focolaio è scoppiato pochi giorni dopo la visita di Babbo Natale, e secondo l'e ...

