Discorso di fine anno | Mattarella | “Io mi vaccinerò | è una scelta | un dovere e una responsabilità”

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti“Care concittadine e cari concittadini, avvicinandosi questo tradizionale appuntamento di, ho avvertito la difficoltà di trovare le parole adatte per esprimere un augurio“. Inizia così ildidel Presidente della Repubblica Sergioche dice: “Sono giorni in cui convivono angoscia e speranza. La pandemia che stiamo affrontando mette a rischio le nostre esistenze. Il 2021 sia l’della sconfitta del virus“. Il Presidente della Repubblica parla di questo delicato momento che l’Italia e il mondo intero stattraversando e spiega: “La pandemia ha seminato un senso di smarrimento: pone in discussione prospettive di vita. Basti pensare alla previsione di un calo ulteriore delle nascite, ...