Viminale : #Capodanno in #sicurezza: no ai #botti illegali per la tua incolumità e di chi festeggia con te la sera di… - poliziadistato : Quelli che vedete esplodere sono botti illegali sequestrati. A #capodanno festeggiamo in sicurezza seguendo i consi… - Viminale : Quest'anno non mettere a rischio la tua incolumità personale e quella degli altri con #botti illegali anche per non…

Ultime Notizie dalla rete : Botti illegali Botti illegali: esplode petardo,16enne perde dito nel Barese Agenzia ANSA Vendita e uso di botti illegali: denunce e verbali dei Carabinieri di Salerno

Stampa I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Salerno hanno condotto una serie di controlli nella notte di San Silvestro, volti al rispetto della normativa anticovid, nonché per vi ...

Botti illegali: sequestri e perquisizioni in Valtellina

Ardenno (Sondrio), 1 gennaio 2021 - I carabinieri di Ardenno hanno denunciato per detenzione abusiva di materiale esplodente un 28enne residente nel paese della Valtellina. Nel co ...

