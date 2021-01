Botti di Capodanno, ad Asti morto un 13enne colpito da un petardo. Otto feriti a Napoli, la più grave una donna di 52 anni (Di venerdì 1 gennaio 2021) Nonostante il lockdown e il coprifuoco, c’è chi non ha voluto rinunciare alla tradizione di salutare l’anno nuovo sparando Botti e fuochi d’artificio. Così è morto, poco dopo la mezzanotte, ad Asti, un ragazzo di 13 anni ferito gravemente all’addome dallo scoppio di un petardo: è successo nel campo nomadi di via Guerra. Soccorso immediatamente e trasportato all’ospedale, il 13enne è arrivato al Pronto soccorso già in arresto cardiaco e per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Otto i feriti a Napoli e provincia, tre nel capoluogo e cinque nell’hinterland: lo scorso anno erano stati 48. Nessuno è in pericolo di vita, sono tutti maggiorenni. Una donna di 52 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 1 gennaio 2021) Nonostante il lockdown e il coprifuoco, c’è chi non ha voluto rinunciare alla tradizione di salutare l’anno nuovo sparandoe fuochi d’artificio. Così è, poco dopo la mezzanotte, ad, un ragazzo di 13feritomente all’addome dallo scoppio di un: è successo nel campo nomadi di via Guerra. Soccorso immediatamente e trasportato all’ospedale, ilè arrivato al Pronto soccorso già in arresto cardiaco e per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.e provincia, tre nel capoluogo e cinque nell’hinterland: lo scorso anno erano stati 48. Nessuno è in pericolo di vita, sono tutti maggiorenni. Unadi 52 ...

