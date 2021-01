Botti di capodanno, 16enne irpino ferito da un petardo: verrà operato al Pellegrini (Di venerdì 1 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un giovane di 16 anni di Solofra (Avellino), è rimasto ferito alla mano sinistra e all’occhio destro a causa dello scoppio di un petardo. Inizialmente soccorso al Moscati, è stato poi trasferito al Pellegrini di Napoli. Il ragazzo verrà operato in giornata, mentre la polizia indaga per chiarire le dinamiche dell’incidente. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 1 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un giovane di 16 anni di Solofra (Avellino), è rimastoalla mano sinistra e all’occhio destro a causa dello scoppio di un. Inizialmente soccorso al Moscati, è stato poi trasaldi Napoli. Il ragazzoin giornata, mentre la polizia indaga per chiarire le dinamiche dell’incidente. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

