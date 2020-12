Veglione al balcone per Capodanno: pigiama obbligatorio (Di giovedì 31 dicembre 2020) L’iniziativa fa sorridere ed anche un po’rifletter, un Capodanno come no si è visto mai, e festeggiato mai, indubbiamente. Capodanno GarbatellaUna iniziativa che di certo farà piacere al Governo e a quanti, in questi giorni, sono preoccupati per quello che potrebbe succedere alla mezzanotte di questo 31 dicembre. Il rischio è quello di festeggiamenti clandestini, veglino fuorilegge, e rimpatriate selvagge in barba ad ogni restrizione e controllo. Ma l’idea, che arriva da Roma, quartiere Garbatella, farà di certo sorridere, e togliere preoccupazione a molti, nel vero senso della parola. Via Francesco Antonio Pigafetta, quartiere Garbatella, zona nuova. Un condominio, ha deciso di festeggiare l’anno nuovo nel modo più originale possibile. Stando ognuno a casa, loro, festeggiando nella più completa sicurezza, rispettando dunque ogni ... Leggi su chenews (Di giovedì 31 dicembre 2020) L’iniziativa fa sorridere ed anche un po’rifletter, uncome no si è visto mai, e festeggiato mai, indubbiamente.GarbatellaUna iniziativa che di certo farà piacere al Governo e a quanti, in questi giorni, sono preoccupati per quello che potrebbe succedere alla mezzanotte di questo 31 dicembre. Il rischio è quello di festeggiamenti clandestini, veglino fuorilegge, e rimpatriate selvagge in barba ad ogni restrizione e controllo. Ma l’idea, che arriva da Roma, quartiere Garbatella, farà di certo sorridere, e togliere preoccupazione a molti, nel vero senso della parola. Via Francesco Antonio Pigafetta, quartiere Garbatella, zona nuova. Un condominio, ha deciso di festeggiare l’anno nuovo nel modo più originale possibile. Stando ognuno a casa, loro, festeggiando nella più completa sicurezza, rispettando dunque ogni ...

