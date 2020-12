Umberto Tozzi, il successo grazie a ‘Ti amo’: lo ricordate quando cantava questa canzone? (Di giovedì 31 dicembre 2020) ricordate Umberto Tozzi quando cantava le prime volte il suo famosissimo brano ‘Ti amo’? Date un’occhiata qui. Parliamo di uno degli artisti italiani che hanno venduto il maggior numero di dischi nel nostro paese. Umberto Tozzi, grazie al brano ‘Gloria’, pubblicato nel 1979, è entrato anche nella classifica dei dischi più venduti in Gran Bretagna! L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 31 dicembre 2020)le prime volte il suo famosissimo brano ‘Ti? Date un’occhiata qui. Parliamo di uno degli artisti italiani che hanno venduto il maggior numero di dischi nel nostro paese.al brano ‘Gloria’, pubblicato nel 1979, è entrato anche nella classifica dei dischi più venduti in Gran Bretagna! L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

