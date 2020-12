Ue-Cina | via libera a un accordo storico Ma l’Italia è stata estromessa dalle trattative

Leggi su it.insideover

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Lo schermo del monitor è suddiviso in cinque piccole finestrelle. Si riconoscono i faccioni di Charles Michel, Ursula von der Leyen, Angela Merkel, Emmanuel Macron e Xi Jinping. Di Giuseppe Conte neanche l’ombra. Potrebbe essere questa l’immagine più emblematica da scegliere come sfondo per raccontare il freschissimosugli investimenti raggiunto tra l’Unione europea e InsideOver.