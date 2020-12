STALKER 2 in un nuovo gameplay teaser che ci mostra il meraviglioso e dinamico mondo di gioco (Di giovedì 31 dicembre 2020) L'attesa per STALKER 2 è stata molto lunga, ma GSC Game World ci ha appena fornito un nuovo sguardo al suo gioco. Il nuovo teaser trailer di STALKER 2 non sembra essere un vero video gameplay, ma è stato creato utilizzando Unreal Engine 4 ed è progettato per dare ai fan un'idea di come apparirà effettivamente il gioco. "Questo gameplay teaser rappresenta come sarà il gioco: rapidi cambiamenti di scenario, paesaggi inquietanti e l'onnipresente sensazione di un pericolo inevitabile accompagnato da una colonna sonora di chitarra appena distinguibile". Dal video il gioco sembra molto promettente e si nota soprattutto la dinamicità del mondo: la tempesta, gli alberi ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 31 dicembre 2020) L'attesa per2 è stata molto lunga, ma GSC Game World ci ha appena fornito unsguardo al suo. Iltrailer di2 non sembra essere un vero video, ma è stato creato utilizzando Unreal Engine 4 ed è progettato per dare ai fan un'idea di come apparirà effettivamente il. "Questorappresenta come sarà il: rapidi cambiamenti di scenario, paesaggi inquietanti e l'onnipresente sensazione di un pericolo inevitabile accompagnato da una colonna sonora di chitarra appena distinguibile". Dal video ilsembra molto promettente e si nota soprattutto la dinamicità del: la tempesta, gli alberi ...

