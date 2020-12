Sky: Osimhen atteso in Italia in queste ore, poi le visite. Obiettivo Supercoppa (Di giovedì 31 dicembre 2020) Victor Osimhen rientrerà in queste ore in Italia dopo l’ultimo periodo trascorso in Belgio per curarsi la spalla destra. A riportarlo è Sky Sport, che delinea l’agenda del nigeriano: si sottoporrà al tampone e poi alle visite di controllo, in programma domani. L’Obiettivo del Napoli è quello di recuperarlo in vista della Supercoppa Italiana del prossimo 20 gennaio, contro la Juventus. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 31 dicembre 2020) Victorrientrerà inore indopo l’ultimo periodo trascorso in Belgio per curarsi la spalla destra. A riportarlo è Sky Sport, che delinea l’agenda del nigeriano: si sottoporrà al tampone e poi alledi controllo, in programma domani. L’del Napoli è quello di recuperarlo in vista dellana del prossimo 20 gennaio, contro la Juventus. L'articolo ilNapolista.

