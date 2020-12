Roma, è allerta per Capodanno 2020: nel mirino balconi e piattaforme online per affitto di case (Di giovedì 31 dicembre 2020) Quello del 2020 si preannuncia il primo Capodanno senza feste in casa o in piazza, con i locali chiusi e il coprifuoco dalle 22. In questo contesto a fare da protagonisti della serata saranno le forze dell’ordine e i vigili urbani che garantiranno la sicurezza attraverso i controlli rispetto ai limiti degli spostamenti (zona rossa) e rispetto al totale divieto di assembramenti. I controlli durante la serata I controlli scatteranno già prima della mezzanotte per verificare che ogni “veglione” sia a norma e che non ci siano assembramenti sui balconi delle abitazioni. I carabinieri della compagnia Roma centro sono già intenti a monitorare piattaforme come airb&b per stanare le feste clandestine organizzate in barba alle norme anti-covid: “abbiamo uno spiegamento di forze dell’ordine imponente e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 31 dicembre 2020) Quello delsi preannuncia il primosenza feste in casa o in piazza, con i locali chiusi e il coprifuoco dalle 22. In questo contesto a fare da protagonisti della serata saranno le forze dell’ordine e i vigili urbani che garantiranno la sicurezza attraverso i controlli rispetto ai limiti degli spostamenti (zona rossa) e rispetto al totale divieto di assembramenti. I controlli durante la serata I controlli scatteranno già prima della mezzanotte per verificare che ogni “veglione” sia a norma e che non ci siano assembramenti suidelle abitazioni. I carabinieri della compagniacentro sono già intenti a monitorarecome airb&b per stanare le feste clandestine organizzate in barba alle norme anti-covid: “abbiamo uno spiegamento di forze dell’ordine imponente e ...

