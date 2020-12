Le coppie scoppiate nel 2020 | da Belen e Stefano a Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo

Leggi su velvetgossip

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Questosta per terminare e possiamo dire che è stato un anno abbastanza turbolento per tutti quanti. Infatti, alcunedel mondo dello spettacolo non hanno saputo resistere ai loro problemi, appesantiti anche dallo stress dovuto alla pandemia, e hanno deciso di porre fine alla loro storia. Ma quali sono le relazioni che sono … L'articolo proviene da Velvet Gossip.