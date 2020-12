L’anno horribilis del pipistrello ci lascia sospesi tra le ignote mani del Cominarty (Di giovedì 31 dicembre 2020) “Non mettere in movimento l’anima senza il corpo, né il corpo senza l’anima, affinché, reciprocamente difendendosi, ciascuno dei due divenga equilibrato e sano” (Platone, Timeo) Non ho voglia/ di tuffarmi /in un gomitolo/ di strade Ho tanta/stanchezza/ sulle spalle lasciatemi così/ come una cosa/ posata/ in un angolo/ e dimenticata Qui non si sente/ altro/ che il caldo buono Sto/ con le quattro/ capriole/ di fumo/ del focolare Giuseppe Ungaretti, Natale Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po’E siccome sei molto lontano, più forte ti scriveròDa quando sei partito c’è una grande novitàL’anno vecchio è finito, ormaiMa qualcosa ancora qui non va Si esce poco la sera, compreso quando è festa…Ma la televisione ha detto che il nuovo annoPorterà una trasformazioneE tutti quanti stiamo già aspettando Sarà tre volte Natale e ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 31 dicembre 2020) “Non mettere in movimento l’anima senza il corpo, né il corpo senza l’anima, affinché, reciprocamente difendendosi, ciascuno dei due divenga equilibrato e sano” (Platone, Timeo) Non ho voglia/ di tuffarmi /in un gomitolo/ di strade Ho tanta/stanchezza/ sulle spalletemi così/ come una cosa/ posata/ in un angolo/ e dimenticata Qui non si sente/ altro/ che il caldo buono Sto/ con le quattro/ capriole/ di fumo/ del focolare Giuseppe Ungaretti, Natale Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po’E siccome sei molto lontano, più forte ti scriveròDa quando sei partito c’è una grande novitàvecchio è finito, ormaiMa qualcosa ancora qui non va Si esce poco la sera, compreso quando è festa…Ma la televisione ha detto che il nuovo annoPorterà una trasformazioneE tutti quanti stiamo già aspettando Sarà tre volte Natale e ...

httclub1 : RT @Albergomagazine: 2020 annus horribilis: Covid brucia oltre 170 miliardi, un esperto ipotizza i nuovi scenari. Il 2020 sarà ricordato co… - CSTfirenze : RT @Albergomagazine: 2020 annus horribilis: Covid brucia oltre 170 miliardi, un esperto ipotizza i nuovi scenari. Il 2020 sarà ricordato co… - Floritmassimil1 : @tataclo1968 E mancano ancora 9 ore alla fine di questo anno horribilis...anche se pensandoci,alcuni paesi sono già… - alias16g : RT @francofontana43: Non solo “annus horribilis” Il 2020 è stato l’anno di Enea, straniero, in fuga, col padre sulle spalle e per mano il f… - BenjaminW1892 : RT @francofontana43: Non solo “annus horribilis” Il 2020 è stato l’anno di Enea, straniero, in fuga, col padre sulle spalle e per mano il f… -

Ultime Notizie dalla rete : L’anno horribilis Turismo, la via di Ischia per ripartire nell'annus horribilis per il settore Fortune Italia