Gosens: “Mi piacerebbe giocare in un top club tedesco in futuro. Spesso noi giocatori siamo visti come oggetti, non come persone” (Di giovedì 31 dicembre 2020) Robin Gosens, laterale dell’Atalanta, ha parlato del suo futuro in un’intervista rilasciata al ‘Rheinische Post’:“Ho sempre detto che mi piacerebbe fare il passo in Germania in un top club. Questo non vuol dire che sono all’Atalanta e a Bergamo contro la mia volontà, né che sia urgente un mio addio, ma se si aprisse una porta, beh, proverei a cogliere quell’occasione.Amo il calcio, ma il business che c’è attorno non è il mio mondo. Ci sono molti aspetti in cui non posso identificarmi. Si tratta principalmente di umanità, di empatia. Spesso ho la sensazione che noi giocatori non siamo visti come persone, ma come oggetti con un prezzo da pagare”. Foto: ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 31 dicembre 2020) Robin, laterale dell’Atalanta, ha parlato del suoin un’intervista rilasciata al ‘Rheinische Post’:“Ho sempre detto che mifare il passo in Germania in un top. Questo non vuol dire che sono all’Atalanta e a Bergamo contro la mia volontà, né che sia urgente un mio addio, ma se si aprisse una porta, beh, proverei a cogliere quell’occasione.Amo il calcio, ma il business che c’è attorno non è il mio mondo. Ci sono molti aspetti in cui non posso identificarmi. Si tratta principalmente di umanità, di empatia.ho la sensazione che noinon, macon un prezzo da pagare”. Foto: ...

