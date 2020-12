Beautiful, oggi e domani non va in onda: quando torna nel 2021 (Di giovedì 31 dicembre 2020) Pausa televisiva per la soap opera durante i due giorni di festa che determinano inizio e fine dell'anno. Ecco quando la rivedremo in tv L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di giovedì 31 dicembre 2020) Pausa televisiva per la soap opera durante i due giorni di festa che determinano inizio e fine dell'anno. Eccola rivedremo in tv L'articolo proviene da Gossip e Tv.

infoitcultura : Beautiful, Una Vita Anticipazioni: Puntate di oggi 29 dicembre 2020 - Carlottadl_04 : Lo schifo di certa gente non ha limiti, sapete solo spargere odio, fate schifo, oggi per jimin doveva essere un gio… - imquellanana : voglio farlo anche io perchè c'è bisogno un po' di positività oggi <33 dm me the @ of someone who is very precious… - infoitcultura : Beautiful, Una Vita Anticipazioni: Puntate di oggi 30 dicembre 2020 - infoitcultura : Beautiful e Una vita: anticipazioni oggi 30 dicembre -