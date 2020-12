UOMINI E DONNE anticipazioni: tra GEMMA e MAURIZIO come sta andando? (Di mercoledì 30 dicembre 2020) La messa in onda di UOMINI e DONNE, come di consueto, è andata in pausa durante queste festività natalizie, ma ieri negli studi Titanus di Roma si è svolta l’ultima registrazione del 2020. Durante la puntata sono avvenuti numerosi colpi di scena, che i telespettatori potranno gustarsi su Canale 5 a partire dal prossimo 11 gennaio, data in cui il fortunato dating show di Maria De Filippi tornerà sui teleschermi degli italiani. Al centro della scena è stata GEMMA, la quale, negli ultimi appuntamenti pre-natalizi, aveva rivelato di aver fatto l’amore con MAURIZIO. Tra i due, dopo alcune iniziali incomprensioni, è nato un sentimento importante, sentito maggiormente dalla donna che dal cavaliere, il quale aveva deciso di non dare l’esclusiva alla dama piemontese (in modo tale da poter testare il suo amore ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 30 dicembre 2020) La messa in onda didi consueto, è andata in pausa durante queste festività natalizie, ma ieri negli studi Titanus di Roma si è svolta l’ultima registrazione del 2020. Durante la puntata sono avvenuti numerosi colpi di scena, che i telespettatori potranno gustarsi su Canale 5 a partire dal prossimo 11 gennaio, data in cui il fortunato dating show di Maria De Filippi tornerà sui teleschermi degli italiani. Al centro della scena è stata, la quale, negli ultimi appuntamenti pre-natalizi, aveva rivelato di aver fatto l’amore con. Tra i due, dopo alcune iniziali incomprensioni, è nato un sentimento importante, sentito maggiormente dalla donna che dal cavaliere, il quale aveva deciso di non dare l’esclusiva alla dama piemontese (in modo tale da poter testare il suo amore ...

Viminale : #Lamorgese vicina alle donne e agli uomini di #Vigilidelfuoco per la perdita del collega Tonello Scanu, deceduto in… - matteosalvinimi : Buongiorno e buona Santa Vigilia di Natale, Amici. Magnifico panettone, donato da un pasticciere romagnolo: oggi lo… - matteosalvinimi : Per Natale e sempre, con le donne e gli uomini in divisa che onorano l'Italia ???? - elixx67611118 : @AntonioLaezza12 @JadeRico96 @GrandeFratello Ma menomale , lasciamo volentieri i piccoli uomini alle piccole donne ?? - interistadoc_ : RT @airtwitth: Pierpaolo è quello che va dalla D’Urso con le fidanzate. Quello che si fa Temptation, Uomini e Donne, subito dopo aver lasci… -

Ultime Notizie dalla rete : UOMINI DONNE ‘Il prof’ a Uomini e donne "Ho corteggiato Roberta" il Resto del Carlino UOMINI E DONNE anticipazioni: tra GEMMA e MAURIZIO come sta andando?

La messa in onda di Uomini e Donne, come di consueto, è andata in pausa durante queste festività natalizie, ma ieri negli studi Titanus di Roma si è svolta l’ultima registrazione del 2020. Durante la ...

Onorificenze al Merito della Repubblica, Mattarella premia anche il mondo delle malattie rare

Fra i 36 insigniti dal Capo dello Stato ci sono anche due giovani donne affette da due patologie rare: l’aplasia midollare e la malattia di Charcot-Marie (CMT).

La messa in onda di Uomini e Donne, come di consueto, è andata in pausa durante queste festività natalizie, ma ieri negli studi Titanus di Roma si è svolta l’ultima registrazione del 2020. Durante la ...Fra i 36 insigniti dal Capo dello Stato ci sono anche due giovani donne affette da due patologie rare: l’aplasia midollare e la malattia di Charcot-Marie (CMT).