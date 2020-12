Postepay, nuova truffa phishing via e-mail: come difendersi (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Una nuova truffa phishing legata alla Postepay si sta aggirando nella posta elettronica di migliaia di utenti: la guida per difendersi da spiacevoli sorprese Nell’ultimo periodo una nuova truffa legata alla Postepay si sta aggirando in Italia ed a segnalarla sono stati migliaia di utenti che sono caduti nella trappola. In molti, a ridosso di L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Unalegata allasi sta aggirando nella posta elettronica di migliaia di utenti: la guida perda spiacevoli sorprese Nell’ultimo periodo unalegata allasi sta aggirando in Italia ed a segnalarla sono stati migliaia di utenti che sono caduti nella trappola. In molti, a ridosso di L'articolo proviene da Inews.it.

tecnoandroidit : Postepay: nuova truffa phishing in atto con e-mail, ecco come evitarla - Durante l'ultimo periodo sono stati tanti… - tecnoandroidit : Postepay affronta l'ennesimo problema: nuova truffa phishing in corso - Avere in tasca una carta di credito, una c… - tecnoandroidit : Postepay: la nuova truffa phishing arriva sulle mail di tutti - Il mondo Postepay rischia sempre di essere messo i… -