Pierpaolo Pretelli e Giulia, scoppia la passione nella notte: baci bollenti in piscina (Di mercoledì 30 dicembre 2020) È ufficialmente nata una coppia al Grande Fratello Vip? Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi nella notti si sono scambiati baci passionali Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi non si frenano più, i due nella notte si sono lasciati travolgere dalla passione al Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Da settimane non si fa che parlare di un loro presunto flirt, all’inizio però entrambi ci sono andati con i piedi di piombo. Nei giorni scorsi si sono scambiati il primo bacio durante una prova chiesta dalla produzione del reality. Da quel momento si sono scambiati altri baci, coccole e tenerezze, ma avevano fatto sapere che non volevano ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 30 dicembre 2020) È ufficialmente nata una coppia al Grande Fratello Vip?Saleminotti si sono scambiatipassionaliSalemi non si frenano più, i duesi sono lasciati travolgere dallaal Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Da settimane non si fa che parlare di un loro presunto flirt, all’inizio però entrambi ci sono andati con i piedi di piombo. Nei giorni scorsi si sono scambiati il primoo durante una prova chiesta dalla produzione del reality. Da quel momento si sono scambiati altri, coccole e tenerezze, ma avevano fatto sapere che non volevano ...

blogtivvu : Pierpaolo Pretelli hot: evidente “allegria” sotto il costume dopo il bagno in piscina con Giulia Salemi (VIDEO)… - Mattiabuonocore : Ho sempre pensato che il percorso perfetto per Pierpaolo Pretelli, per uscirne come eroe romantico, sarebbe stato:… - pinosuvjr : Pierpaolo pretelli sei ridicolo solo quello sai fare non sai dove buttarti per crearti la storia #GFVIP - anticipazionitv : #GFvip ???? Sembra che i #prelemi siano ormai cotti uno dell'altro ???? - gianchitosca : RT @GretaSmara: Elisabetta Gregoraci scusami se ho osato shipparti con un soggetto come Pierpaolo Pretelli è stato un errore di valutazione… -