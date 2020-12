Oroscopo Gemelli 2021 di Giornal.it – Previsioni per amore, lavoro e fortuna (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Cari Gemelli, l’Oroscopo per il 2021 vi vedrà salire sul podio dei segni più fortunati. Sarà l’anno dei progressi in tutte le aree della vostra vita. Si preannunciano 12 mesi ricchi di promesse, sul lavoro e in amore. I cuori solitari avranno ottime opportunità di incontrare un nuovo amore, grazie ai passaggi di Giove e Saturno. Le coppie un po’ traballanti potranno riconquistare l’armonia incrinata nel 2020, mentre i rapporti più solidi saranno incoraggiati ad ampliare la famiglia. Chi sarà coinvolto in una questione legale o una mediazione avrà ottime possibilità di spuntarla. I nati in Gemelli che vorranno un cambiamento nella propria vita, che sia un trasferimento, un nuovo lavoro o un nuovo progetto, saranno particolarmente ... Leggi su giornal (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Cari, l’per ilvi vedrà salire sul podio dei segni piùti. Sarà l’anno dei progressi in tutte le aree della vostra vita. Si preannunciano 12 mesi ricchi di promesse, sule in. I cuori solitari avranno ottime opportunità di incontrare un nuovo, grazie ai passaggi di Giove e Saturno. Le coppie un po’ traballanti potranno riconquistare l’armonia incrinata nel 2020, mentre i rapporti più solidi saranno incoraggiati ad ampliare la famiglia. Chi sarà coinvolto in una questione legale o una mediazione avrà ottime possibilità di spuntarla. I nati inche vorranno un cambiamento nella propria vita, che sia un trasferimento, un nuovoo un nuovo progetto, saranno particolarmente ...

