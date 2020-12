Negli slip 200 grammi di cocaina In auto un manganello e 1.600 euro (Di mercoledì 30 dicembre 2020) In auto con 200 grammi di cocaina nascosta Negli slip. Due arresti dei Carabinieri di Alzano Lombardo. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Incon 200dinascosta. Due arresti dei Carabinieri di Alzano Lombardo.

webecodibergamo : Due arresti per droga - vivere_sardegna : Viola la zona rossa per spacciare, pusher sorpreso con la marijuana negli slip: un arresto in Sardegna - sardanews : Viola la zona rossa per spacciare, pusher sorpreso con la marijuana negli slip: un arresto in Sardegna - zazoomblog : In giro per Tempio durante la zona rossa con la droga nascosta negli slip - #Tempio #durante #rossa #droga… - davidlapo1967 : @Figadcompensato A parte che gli 'slip' si usavano forse negli anni '70.. -

Ultime Notizie dalla rete : Negli slip Hashish e marijuana nella mascherina e negli slip, minorenne denunciato LA NAZIONE Chiara Ferragni mostra la pancia: solo gli slip a coprirla – FOTO

Prosegue la gravidanza di Chiara Ferragni. La fashion influencer tra le più famose al mondo entra nel settimo mese e mostra il suo pancione.

A spasso di notte e marijuana nelle mutande: arrestato un 32enne

A spasso di notte e marijuana nelle mutande: arrestato un 32enne. Rinvenuta una dose di erba negli slip, al controllo dei Carabinieri.

Prosegue la gravidanza di Chiara Ferragni. La fashion influencer tra le più famose al mondo entra nel settimo mese e mostra il suo pancione.A spasso di notte e marijuana nelle mutande: arrestato un 32enne. Rinvenuta una dose di erba negli slip, al controllo dei Carabinieri.