Mousse di lenticchie | la ricetta di classe per il cenone di Capodanno

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Lenel menù deldinon possono proprio mancare, meglio se presentate in maniera originale, sotto forma di! Simbolo di ricchezza, o meglio, di soldi, da secoli chiudono i cenoni nella notte di San Silvestro. Immancabili a mezzanotte accanto al cotechino o allo zampone, squisite e buone, rappresentavano nell’antichità, la speranza di ricevere ricchezza! Questo volta, però, vogliamo proporvi una variante molto chic e glamour da presentare per undidi: ladi! Curiose di scoprire la? Allora non perdetevi tutti i passaggi di seguito. Per realizzare questavi occorreranno:secche (o ...