Il retroscena di “4 ristoranti” di Borghese | quanto c’è di vero? Un concorrente svela tutto

Leggi su velvetgossip

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il programma “4“ di Alessandroconta ormai già diverse stagioni di successo in giro per l’Italia ed anche all’estero. Le gare culinarie sono infatti seguitissime e apprezzate dal pubblico da casa, che aspetta sempre nuove puntate e consigli gastronomici. Un trionfoe proprio per un programma in cui i concorrenti si sfidano … L'articolo proviene da Velvet Gossip.