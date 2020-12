Gitanjali Rao, la scienziata 15enne: «Solo noi possiamo cambiare il mondo» (Di mercoledì 30 dicembre 2020) «A 4 anni mia madre coinvolgeva me e i miei amici in una sfida del tipo “Progetta il tuo hotel“: vinceva chi ricorreva agli ultimi ritrovati della tecnologia. Io mi impegnavo molto, ricercavo informazioni. E in genere vincevo. Ho smesso di vincere quando ha iniziato a partecipare anche il mio fratellino, ma solo perché se non lo facevamo vincere scoppiava a piangere!». C’è la scienza da sempre nella vita di Gitanjali Rao, nominata Kid of the Year 2020, nel primo anno in cui la rivista Time ha istituito il titolo. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 30 dicembre 2020) «A 4 anni mia madre coinvolgeva me e i miei amici in una sfida del tipo “Progetta il tuo hotel“: vinceva chi ricorreva agli ultimi ritrovati della tecnologia. Io mi impegnavo molto, ricercavo informazioni. E in genere vincevo. Ho smesso di vincere quando ha iniziato a partecipare anche il mio fratellino, ma solo perché se non lo facevamo vincere scoppiava a piangere!». C’è la scienza da sempre nella vita di Gitanjali Rao, nominata Kid of the Year 2020, nel primo anno in cui la rivista Time ha istituito il titolo.

