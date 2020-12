Fibrosi polmonare idiopatica | co-trimossazolo inefficace

Leggi su corrierenazionale

(Di mercoledì 30 dicembre 2020): co-deludente nel ridurre outcome avversi secondo il trial EME-TIPAC pubblicato sulla rivista Jama Il trattamento con co-orale non riduce, rispetto al placebo, il tempo all’evento fatale, al trapianto cardiaco o all’ospedalizzazione per tutte le cause nei pazienti conidiipatica severa. Questo il responso del trial EME-TIPAC di recente… L'articolo Corriere Nazionale.