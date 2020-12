Empoli Ascoli 1-1 | Cronaca in diretta | Formazioni ufficiali | Precedenti e curiosità (Di mercoledì 30 dicembre 2020) La partita Empoli-Ascoli è iniziata alle ore 18:00 nello Stadio Carlo Castellani. L’arbitro Giacomo Camplone di Pescara sta dirigendo l’incontro. Scopri le Formazioni, i Precedenti, le statistiche della partita e… L'articolo Empoli Ascoli 1-1 Cronaca in diretta Formazioni ufficiali Precedenti e curiosità proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 30 dicembre 2020) La partitaè iniziata alle ore 18:00 nello Stadio Carlo Castellani. L’arbitro Giacomo Camplone di Pescara sta dirigendo l’incontro. Scopri le, i, le statistiche della partita e… L'articolo1-1inproviene da Meteoweek.com.

bettingforfunn : Empoli - Ascoli Over 2.5 76' 1-1 - palpitesfutbol : GOL DO(A) Empoli! Empoli [1] x [1] Ascoli Campeonato Italiano 2ª - 2020/2021 - 16ª Rodada 73 minuto(s) - PEFIORENTINA : Big goal in the Castellani 72mins Empoli 1 Ascoli 1 Moreo -