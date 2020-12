Dayane Mello in lacrime chiede scusa a Zelletta: “Ci sto male”, i due fanno pace (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Andrea Zelletta ha accettato le scuse di Dayane Mello al Grande Fratello Vip, dopo il chiarimento si abbracciano Dayane Mello si è sentita molto in colpa per aver rivelato al Grande Fratello Vip che le hanno raccontato che la fidanzata di Andrea Zelletta lo avrebbe tradito quest’estate. La gieffina ha vissuto momenti di sconforto nella casa più spiata d’Italia, ha pensato anche di abbandonare il reality. La Mello visibilmente turbata ha chiesto ad Andrea di poter parlare, gli ha chiesto scusa. Queste le sue parole: “Volevo chiederti scusa, ci sto veramente male, io non ho pensato che ti avrei fatto un danno.” Dayane Mello ha continuato dicendo: “So che avrei ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Andreaha accettato le scuse dial Grande Fratello Vip, dopo il chiarimento si abbraccianosi è sentita molto in colpa per aver rivelato al Grande Fratello Vip che le hanno raccontato che la fidanzata di Andrealo avrebbe tradito quest’estate. La gieffina ha vissuto momenti di sconforto nella casa più spiata d’Italia, ha pensato anche di abbandonare il reality. Lavisibilmente turbata ha chiesto ad Andrea di poter parlare, gli ha chiesto. Queste le sue parole: “Volevorti, ci sto veramente, io non ho pensato che ti avrei fatto un danno.”ha continuato dicendo: “So che avrei ...

trash_italiano : Ho bisogno di vedere Dayane Mello e Soleil Sorge nello stesso reality. #GFVIP - kcceamr : RT @bayxreche: La riconquista by Dayane Mello. #rosmello - tamarsilvamotos : RT @gf_ylati: MA vi immaginate Dayane Mello innamorata di voi? ROSALINDA STAI VIVENDO IL MIO SOGNO ???????????? #rosmello #GFvip - egenietta : RT @gf_ylati: MA vi immaginate Dayane Mello innamorata di voi? ROSALINDA STAI VIVENDO IL MIO SOGNO ???????????? #rosmello #GFvip - Rosmello3 : RT @Iperborea_: Tutto questo circo in piscina e neanche un limone. Alexa play “State prendendo in giro tutta Italia. Non è un giudizio, è u… -