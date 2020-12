Bentancur: “Siamo ancora in corsa per lo scudetto. Dieci punti si possono recuperare” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Rodrigo Bentancur, centrocampista della Juventus, ha parlato a Sky Sport. Questi i passaggi salienti delle parole dell’uruguaiano: “La sconfitta con la Fiorentina ci ha fatto vedere che serve sempre la giusta mentalità altrimenti gli avversari ti aggrediscono e finisce così. Però ci lasciamo alle spalle questa sconfitta e vogliamo riprendere la stagione con una vittoria. scudetto? Certo, Siamo ancora in corsa per lo scudetto. È già successo nel recente passato alla Juventus di stare dietro di 10 punti ma abbiamo vinto lo stesso. Sappiamo che dobbiamo vincere sempre ma che dobbiamo pensarci volta volta, partita dopo partita. Abbiamo ancora tanti scontri diretti e dovremo affrontarli con grande mentalità. Pirlo? Avere uno come lui in panchina è un ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Rodrigo, centrocampista della Juventus, ha parlato a Sky Sport. Questi i passaggi salienti delle parole dell’uruguaiano: “La sconfitta con la Fiorentina ci ha fatto vedere che serve sempre la giusta mentalità altrimenti gli avversari ti aggrediscono e finisce così. Però ci lasciamo alle spalle questa sconfitta e vogliamo riprendere la stagione con una vittoria.? Certo,inper lo. È già successo nel recente passato alla Juventus di stare dietro di 10ma abbiamo vinto lo stesso. Sappiamo che dobbiamo vincere sempre ma che dobbiamo pensarci volta volta, partita dopo partita. Abbiamotanti scontri diretti e dovremo affrontarli con grande mentalità. Pirlo? Avere uno come lui in panchina è un ...

