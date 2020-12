Altro che culla della democrazia: Londra abbandona in carcere in Iran una sua cittadina (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il ministro degli Esteri britannico, intervenendo sul caso di Nazanin Zaghari-Ratcliffe, ha affermato di non essere “legalmente obbligato a fornire assistenza” alla donna britannica-Iraniana detenuta in Iran. Il Regno Unito, in sostanza, decide di abbandonare una propria cittadina all’estero, disinteressandosi di giustizia e di diritti. Proprio loro che del diritto e della democrazia si ergono a cultori in Occidente. Era il 3 aprile del 2016 quando Nazanin Zaghari-Ratcliffe fu arrestata mentre stava lasciando l’Iran con sua figlia Gabriella, che aveva 22 mesi, per tornare nel Regno Unito dopo avere visitato la sua famiglia a Teheran. Dopo essere stata detenuta per oltre cinque mesi, di cui i primi 45 giorni in isolamento e senza avere nessuna possibilità di mettersi in ... Leggi su tpi (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il ministro degli Esteri britannico, intervenendo sul caso di Nazanin Zaghari-Ratcliffe, ha affermato di non essere “legalmente obbligato a fornire assistenza” alla donna britannica-iana detenuta in. Il Regno Unito, in sostanza, decide dire una propriaall’estero, disinteressandosi di giustizia e di diritti. Proprio loro che del diritto esi ergono a cultori in Occidente. Era il 3 aprile del 2016 quando Nazanin Zaghari-Ratcliffe fu arrestata mentre stava lasciando l’con sua figlia Gabriella, che aveva 22 mesi, per tornare nel Regno Unito dopo avere visitato la sua famiglia a Teheran. Dopo essere stata detenuta per oltre cinque mesi, di cui i primi 45 giorni in isolamento e senza avere nessuna possibilità di mettersi in ...

Pistoia, 30 dicembre 2020 - Addio al dottore arancione. È scomparso all’ Ospedale San Jacopo, a 87 anni, un grande tifoso della Pistoiese e nostro fedele lettore: il dottor Giorgio Azzini. I postumi d ...

Addio a Lelio Giannetto, generatore di mondi

Lo scorso 19 dicembre è morto di Covid, a 59, Lelio Giannetto. Abbiamo chiesto a Francesco Martinelli – critico e storico del jazz – e a Fabrizio Puglisi e Francesco Cusa – musicisti e collaboratori d ...

