AL Policlinico Gemelli centro Isteroscopia Digitale più grande al mondo (Di mercoledì 30 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Ha 3 sale operatorie dedicate all'Isteroscopia Digitale il nuovo centro CLASS Hysteroscopy della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS. Un progetto analogo di minori dimensioni era stato realizzato a Lovanio, in Belgio, con la creazione di una sala operatoria integrata dedicata all'Isteroscopia Digitale, seguito da un altro centro inaugurato pochi mesi fa a Shanghai dove sono presenti 2 sale integrate. "Il nostro ambizioso progetto, ora divenuto realtà, – spiega Giovanni Scambia, direttore UOC Ginecologia Oncologia del Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, ordinario di ginecologia e ostetricia all'Università Cattolica, campus di Roma – ha previsto la realizzazione di 3 ...

