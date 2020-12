12enne sospesa da scuola per aver abbracciato una compagna

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Una studentessa di 12 anni di San Donà di Piave (Venezia) è stataper un giorno dalle lezioni scolastiche per nonrispettate le norme comportamentali anti Covid. La ragazzina, come riferisce ‘Il Gazzettino’ hauna suama non sarebbe stato il primo episodio: in più occasioni sarebbe stata richiamata per nonindossato la mascherina. È successo allamedia Romolo Onor di San Donà di Piave, in provincia di Venezia, a fine novembre, ma solo nei giorni scorsi la madre ha deciso di affidarsi ad un avvocato per impugnare il provvedimento. “Non si può più stare zitti di fronte a queste cose” dichiara la donna al quotidiano, aggiungendo di nonpiù portato la figlia a. “Da quando è iniziato l’anno ...

La ragazzina in più occasioni sarebbe stata richiamata per non aver indossato la mascherina. La mamma: "Mia figlia è una ribelle come me" ...SAN DONÀ DI PIAVE (VENEZIA) Una ragazzina di dodici anni è stata sospesa per un giorno dalle lezioni scolastiche per non aver rispettate le norme comportamentali anti Covid. La ...