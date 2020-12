Vaccino Astrazeneca, Ema frena: «Improbabile via libera a gennaio». Ecco cosa sta accadendo (Di martedì 29 dicembre 2020) L'arrivo del Vaccino targato Astrazeneca sembra non avere date certe. La cautela sul nuovo farmaco anti-Covid è stata confermata dalla stessa Agenzia europea del Farmaco. Infatti, risulta... Leggi su ilmattino (Di martedì 29 dicembre 2020) L'arrivo deltargatosembra non avere date certe. La cautela sul nuovo farmaco anti-Covid è stata confermata dalla stessa Agenzia europea del Farmaco. Infatti, risulta...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Astrazeneca Ema: “Improbabile il via libera al vaccino AstraZeneca a gennaio”. Scorte Pfizer arrivano in Italia in aereo La Stampa AstraZeneca, ecco perché è fondamentale per l'Italia (dai costi ai 16 milioni di vaccini persi)

L'Italia si ritrova con 40 milioni di vaccini in meno, addirittura 16 nel solo primo trimestre. Certo, è probabile che sia solo un ritardo, ma rappresenta comunque una frenata molto ...

Italia, vaccini anti Covid in ritardo: quando arrivano e prossime tappe

Italia, vaccini anti Covid in ritardo ma nessun rischio: la prima consegna massiccia arriverà via aerea oggi e poi via alla distribuzione ...

