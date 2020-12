Se per Renzi dire ‘Ciao’ è salutare (Di martedì 29 dicembre 2020) Se un acronimo diventa il più classico dei ‘nomen omen’. Matteo Renzi è stato molto fortunato, comunicativamente parlando, con la scelta del nome del suo piano sul Recovery Fund (e non solo), ultimo tentativo di spallata al governo Conte. Il leader di Italia Viva lo ha presentato in diretta social (e sui canali Youtube di Palazzo Madama) nel tardo pomeriggio di lunedì al Senato. E il nome è tutto un programma che, inevitabilmente, ha dato adito a commenti ironici e retroscenisti. Ed ecco arrivare il piano Ciao. LEGGI ANCHE > Matteo Renzi preferisce il virtuale al reale Un saluto al governo? Anche. Perché il leader di Italia Viva è stato chiaro (anche se i precedenti non sono in suo favore, con i colpi di cannone annunciati che si sono rivelati dei piccoli petardi inesplosi): se non vengono ascoltate le sue proposte sul piano per ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 29 dicembre 2020) Se un acronimo diventa il più classico dei ‘nomen omen’. Matteoè stato molto fortunato, comunicativamente parlando, con la scelta del nome del suo piano sul Recovery Fund (e non solo), ultimo tentativo di spallata al governo Conte. Il leader di Italia Viva lo ha presentato intta social (e sui canali Youtube di Palazzo Madama) nel tardo pomeriggio di lunedì al Senato. E il nome è tutto un programma che, inevitabilmente, ha dato adito a commenti ironici e retroscenisti. Ed ecco arrivare il piano Ciao. LEGGI ANCHE > Matteopreferisce il virtuale al reale Un saluto al governo? Anche. Perché il leader di Italia Viva è stato chiaro (anche se i precedenti non sono in suo favore, con i colpi di cannone annunciati che si sono rivelati dei piccoli petardi inesplosi): se non vengono ascoltate le sue proposte sul piano per ...

