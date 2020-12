Sci alpino, startlist Discesa Bormio. Programma, orari, tv, pettorali di partenza (Di martedì 29 dicembre 2020) Mercoledì 30 dicembre (ore 11.30) andrà in scena la Discesa libera maschile di Bormio, prova valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino. Si tratta dell’ultima gara dell’anno solare, posticipata di un giorno a causa della fitta nevicata che si era abbattuta lunedì sulla località valtellinese. Si preannuncia grandissimo spettacolo sulla mitica Stelvio, una delle piste più iconiche dell’intero Circo Bianco. Gli sciatori si cimenteranno in questa prova dopo il superG di martedì. L’Italia punta tantissimo su Dominik Paris. L’altoatesino ha vinto ben cinque discese a Bormio e sogna in una nuova magia, anche se ha faticato in superG e non è al top della forma. Si spera anche in Christof Innerhofer. Tra i favoriti della vigilia gli svizzeri Mauro Caviezel e Marco Odermatt, i norvegesi Aleksander Kilde e Kjetil ... Leggi su oasport (Di martedì 29 dicembre 2020) Mercoledì 30 dicembre (ore 11.30) andrà in scena lalibera maschile di, prova valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci. Si tratta dell’ultima gara dell’anno solare, posticipata di un giorno a causa della fitta nevicata che si era abbattuta lunedì sulla località valtellinese. Si preannuncia grandissimo spettacolo sulla mitica Stelvio, una delle piste più iconiche dell’intero Circo Bianco. Gli sciatori si cimenteranno in questa prova dopo il superG di martedì. L’Italia punta tantissimo su Dominik Paris. L’altoatesino ha vinto ben cinque discese ae sogna in una nuova magia, anche se ha faticato in superG e non è al top della forma. Si spera anche in Christof Innerhofer. Tra i favoriti della vigilia gli svizzeri Mauro Caviezel e Marco Odermatt, i norvegesi Aleksander Kilde e Kjetil ...

