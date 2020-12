Nainggolan lascia l’Inter e torna al Cagliari in prestito secco (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Radja Nainggolan torna al Cagliari. Il presidente Tommaso Giulini ha accelerato la trattativa per riportare il centrocampista belga dell'Inter immediatamente in rossoblù. L'infortunio al ginocchio destro della mezzala croata Marko Rog, per il quale non si conoscono ancora i tempi di recupero, ha messo il club rossoblù nelle condizioni di concretizzare la trattativa in tempi molto rapidi. Nainggolan torna a Cagliari, dopo l`ottima stagione scorsa, trascorsa sotto la guida di Rolando Maran e Walter Zenga con 6 gol e 26 presenze, in prestito secco.È la terza volta di Nainggolan al Cagliari: il Ninja era stato acquistato dal Piacenza nel 2010. Poi la cessione alla Roma e il trasferimento all'Inter. Nel 2019 l'arrivo in ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Radjaal. Il presidente Tommaso Giulini ha accelerato la trattativa per riportare il centrocampista belga dell'Inter immediatamente in rossoblù. L'infortunio al ginocchio destro della mezzala croata Marko Rog, per il quale non si conoscono ancora i tempi di recupero, ha messo il club rossoblù nelle condizioni di concretizzare la trattativa in tempi molto rapidi., dopo l`ottima stagione scorsa, trascorsa sotto la guida di Rolando Maran e Walter Zenga con 6 gol e 26 presenze, in.È la terza volta dial: il Ninja era stato acquistato dal Piacenza nel 2010. Poi la cessione alla Roma e il trasferimento all'Inter. Nel 2019 l'arrivo in ...

