L’attrice Emma Roberts è diventata mamma (Di martedì 29 dicembre 2020) La nipote di Julia Roberts ha dato alla luce un maschietto Emma Roberts, attrice e nipote di Julia Roberts è diventata mamma per la prima volta. Come riporta il sempre informato TMZ la star ha dato alla luce un maschietto, frutto dell’amore con Garrett Hedlund. Il bimbo sarebbe stato chiamata Rodhes Hedlund. La star del film natalizio di Netflix “Holidate” qualche settimana fa aveva parlato a Grazia Italia dei problemi che aveva avuto una volta scoperta la notizia e legati all’endometriosi. Leggi anche: Emma Roberts e la difficile gravidanza: “Pensavo di essere sbagliata” La Roberts ha parlato anche della gravidanza alla versione statunitense di Cosmopolitan, diventando la prima donna ad apparire incinta un Cover. Visualizza ... Leggi su 361magazine (Di martedì 29 dicembre 2020) La nipote di Juliaha dato alla luce un maschietto, attrice e nipote di Juliaper la prima volta. Come riporta il sempre informato TMZ la star ha dato alla luce un maschietto, frutto dell’amore con Garrett Hedlund. Il bimbo sarebbe stato chiamata Rodhes Hedlund. La star del film natalizio di Netflix “Holidate” qualche settimana fa aveva parlato a Grazia Italia dei problemi che aveva avuto una volta scoperta la notizia e legati all’endometriosi. Leggi anche:e la difficile gravidanza: “Pensavo di essere sbagliata” Laha parlato anche della gravidanza alla versione statunitense di Cosmopolitan, diventando la prima donna ad apparire incinta un Cover. Visualizza ...

361_magazine : L'attrice #emmaroberts è diventata mamma - 3cinematographe : L'attrice #EmmaRoberts - nonché nipote della famosissima Julia Roberts - ha dato alla luce il suo primo figlio, un… - blvndferrt : #LaBellaELaBestia Il bello di fare l’attrice è che ti baci tutti i manzoni di Hollywood. Congratulazioni a Emma ch… - xpottersmagic : 24) Durante la promozione del secondo film a Emma Watson fu chiesto in un’intervista come si sarebbe sentita a fini… - WondernetMag : #EmmaCorrin, l'attrice che ha interpretato la principessa Diana in The Crown, nella classifica del The Times delle… -

Ultime Notizie dalla rete : L’attrice Emma Emma Watson entra nel consiglio di amministrazione di Kering Corriere della Sera