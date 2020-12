Juventus, Ronaldo in isolamento: ecco quando tornerà in gruppo (Di martedì 29 dicembre 2020) Juventus – Riprendono gli allenamenti in casa Juve. Pirlo inizia a preparare il ritorno in campo. La sfida contro l’Udinese sarà un test importante prima di Milan Juventus e soprattutto dopo la batosta contro la Fiorentina. Alla ripresa degli allenamenti il tecnico ha ritrovato Chiellini e Demiral, pedine fondamentali in difesa. Manca però Ronaldo che era volato a Dubai per ritirare il premio del Globe Soccer Awards. Arrivano importanti aggiornamenti sul possibile isolamento di CR7. Juventus, Ronaldo in isolamento: il programma Come scritto da Repubblica e riportato da ilBianconero.com, nonostante la trasferta internazionale a Dubai, il portoghese non dovrà sottoporsi alla quarantena. “Per lui semplice isolamento fino al momento della doppia negatività ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 29 dicembre 2020)– Riprendono gli allenamenti in casa Juve. Pirlo inizia a preparare il ritorno in campo. La sfida contro l’Udinese sarà un test importante prima di Milane soprattutto dopo la batosta contro la Fiorentina. Alla ripresa degli allenamenti il tecnico ha ritrovato Chiellini e Demiral, pedine fondamentali in difesa. Manca peròche era volato a Dubai per ritirare il premio del Globe Soccer Awards. Arrivano importanti aggiornamenti sul possibiledi CR7.in: il programma Come scritto da Repubblica e riportato da ilBianconero.com, nonostante la trasferta internazionale a Dubai, il portoghese non dovrà sottoporsi alla quarantena. “Per lui semplicefino al momento della doppia negatività ...

