Juventus, ecco i rinforzi che servirebbero a Pirlo (Di martedì 29 dicembre 2020) ecco che rinforzi servono alla Juventus di Pirlo in vista del calciomercato di gennaio: i nomi più funzionali al tecnico bianconero Con il calciomercato di gennaio sempre più vicino, ecco quali rinforzi servirebbero maggiormente alla Juventus di Andrea Pirlo. Il passaggio al 3-5-2 La Juve di Pirlo è ancora un rebus difficile da decifrare, con prestazioni caratterizzate da tanta discontinuità. Basti pensare all’ultimo crollo contro la Fiorentina, che ha interrotto una striscia convincente tanto nei risultati quanto nel gioco. L’allenatore bresciano intende fare un calcio molto moderno e ambizioso, ma finora la squadra esprime solo in parte quei principi: non riesce ad essere alta e intensa con costanza… CONTINUA A ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 29 dicembre 2020)cheservono alladiin vista del calciomercato di gennaio: i nomi più funzionali al tecnico bianconero Con il calciomercato di gennaio sempre più vicino,qualimaggiormente alladi Andrea. Il passaggio al 3-5-2 La Juve diè ancora un rebus difficile da decifrare, con prestazioni caratterizzate da tanta discontinuità. Basti pensare all’ultimo crollo contro la Fiorentina, che ha interrotto una striscia convincente tanto nei risultati quanto nel gioco. L’allenatore bresciano intende fare un calcio molto moderno e ambizioso, ma finora la squadra esprime solo in parte quei principi: non riesce ad essere alta e intensa con costanza… CONTINUA A ...

Gazzetta_it : #Juventus Presunta bestemmia di #Buffon: ecco perché non è stato squalificato #giudice sportivo - StefaniaStefyss : RT @tuttosport: Tamponi al #JMedical: ecco come funzionano i rientri - marcouematsu : @1926_cri 'Ecco i convocati per Juventus-Napoli di stasera!' - sportli26181512 : Juve, ecco le alternative a Reynolds: La Juventus tratta Bryan Reynolds. Secondo... - aripov_sarvar : RT @tuttosport: Tamponi al #JMedical: ecco come funzionano i rientri -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus ecco Juve, tamponi e allenamenti individuali. Ronaldo, ecco il protocollo Tuttosport Juventus, ecco i rinforzi che servirebbero a Pirlo

Ecco che rinforzi servono alla Juventus di Pirlo in vista del calciomercato di gennaio: i nomi più funzionali al tecnico bianconero ...

Juventus, senti Capello: “Dybala è come Savicevic” | Serie A News

ULTIME NOTIZIE JUVENTUS NEWS - Fabio Capello, ex allenatore di Milan e Juventus, ha parlato di Paulo Dybala in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport' ...

Ecco che rinforzi servono alla Juventus di Pirlo in vista del calciomercato di gennaio: i nomi più funzionali al tecnico bianconero ...ULTIME NOTIZIE JUVENTUS NEWS - Fabio Capello, ex allenatore di Milan e Juventus, ha parlato di Paulo Dybala in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport' ...