Il V-Day con "V" per Vile | IL SIGNOR DISTRUGGERE (Di martedì 29 dicembre 2020) In Europa è finalmente arrivato il V-Day e con esso è stata resa ancora più palese la piaga del complottismo fanatico e dell'ignoranza becera che affligge il mondo scientifico ormai da anni. Tra gli scettici, gli ignoranti, i complottisti e i bifolchi nelle ultime 72 ore si è riversato sui social un odio e un marciume da far impallidire le SS. Siamo passati dalle idiozie dei fanatici ignoranti, tipo, "non ci credo che quella persona si è fatta il vaccino! Nella siringa c'era solo aria!" (perché giustamente l'embolia tutte le feste si porta via), alle minacce di morte alla prima infermiera che si è vaccinata allo Spallazzani di Roma. Minacce che l'hanno portata a dover chiudere i suoi profili social e, pare, a dover sporgere denuncia contro questi essere inutili. Di chi o cosa è la colpa?

